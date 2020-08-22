شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتعهد بتحقيق تقدم في مجالات التكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد التلفزيون الحكومي في الصين، أمس الجمعة، بأن الرئيس شي جين بينج، قال إن بلاده ستعزز جهودها لتحقيق تقدم في مجالات تكنولوجية رئيسية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن شي قال خلال جولة تفقدية لإقليم أنهوي الذي ضربته فيضانات، إن السلطات ستنفذ المزيد من تدابير الدعم لمساعدة الشركات وتحقيق استقرار في الوظائف وتوسيع التوظيف.(رويترز)

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