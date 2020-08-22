شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال اللبنانيون يلتقون وزيرة التجارة لبحث زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تستأنف لقائتها مع وزراء المجموعة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد انتهاء الأجازة الصيفية، وستبدأ هذه اللقاءات مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي، وتعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بآخر التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، والمحاور التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة لتشجيع القطاع الإنتاجي وزيادة الصادرات.

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وأضاف "فوزي"، أنه سبق تحديد لقاء مع وزيرة الصناعة نهاية الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب افتتاح الرئيس السيسي مجمع الروبيكي، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل الدائم مع الحكومة من أجل مساندة القطاع الخاص المصري واللبناني من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات وبحث فرص الاستثمار والشراكة مع الدولة، منوهاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بالقطاع الصناعي وهو ما ظهر جلياً في عقد اجتماعات مشتركة بين الحكومة ورجال الأعمال والزيارات الميدانية للمصانع لتقديم الدعم والمساندة للمصانع المصرية.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية المصرية اللبنانية مع وزيرة التجارة، عدداً من المحاور من أهمها دور وزارة الصناعة في مساندة القطاع الإنتاجي لتجاوز الآثار المترتبة علي أزمة كورونا، الإجراءات والمبادرات البنكية لتسهيل التمويل للمصانع، المصانع المتعثرة وكيفية إعادة تشغيلها، وبرامج التدريب والتأهيل لإعداد الكوادر البشرية، والمساندة التصديرية والحوافز للمصانع المصدرة، وآليات التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز ودور الوزارة في التخفيف من الأعباء وزيادة المنافسة للمنتج المصري، ودور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر تطورات حجز الأراضي الصناعة إلكترونياً، وكذلك دور المكاتب التجارية في زيادة التجارة والاستثمار، وأهمية عقد الاجتماعات الإلكترونية مع مكاتب التمثيل التجاري ومنظمات الأعمال في هذا الشأن.