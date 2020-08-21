شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" ينخفض مع استمرار ضغوط المعلنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم الجمعة مع استمرار ضغوط المعلنين بسبب المحتوى المنشور على منصات الشركة خاصة موقع "فيسبوك" و"إنستجرام".



وكانت علامات تجارية عالمية قد أعلنت وقف حملاتها الإعلانية على "فيسبوك" بمنصاتها المختلفة في ظل انتشار خطاب الكراهية والعنف على خدمات الشركة.



من ناحية أخرى، أعلنت الشركة أن مدير التسويق لديها "أنطونيو لوسيو" سوف يغادر منصبه في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم "فيسبوك" بأن "لوسيو" سوف يغادر مهام منصبه في الشهر المقبل بذريعة التفرغ لاستثماراته وأعمال أخرى.



وعلى مدار الفترة التي انضم فيها "لوسيو" إلى "فيسبوك" منذ عام 2018 قادما من "إتش بي"، توسعت شركة التواصل الاجتماعي في الإنفاق على الإعلانات من أجل بناء الثقة نتيجة تضررها من مارسات ضد الخصوصية وطريقة التعامل مع البيانات الخاصة بالمستخدمين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الجمعة عند 267 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 270.4 دولار وأقل سعر عند 266.4 دولار.