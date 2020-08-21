شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"آبل" تغلق أعلى 2 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" بشكل قوي خلال تعاملات يوم الجمعة محققاً إغلاقاً قياسياً دفع القيمة السوقية للإغلاق أعلى حاجز تاريخي لم تصل إليه أي شركة في الولايات المتحدة من قبل.



وتجاوزت قيمة "آبل" حاجز تريليوني دولار لتصبح أكبر شركة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وتفوقت على "أرامكو السعودية" التي سجلت قيمتها مستوى أدنى تريليون دولار.

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واستفادت "آبل" وغيرها من شركات التكنولوجيا بشكل كبير من أزمة "كورونا" بفضل خدماتها المتنوعة عبر الإنترنت وأيضا خدمات الجوالات وغير ذلك من التقنيات التي جذبت الملايين من مختلف دول العالم خلال فترات العزل وقيود الإغلاق المرتبطة بأزمة الفيروس التاجي.



وعلاوة على ذلك، حققت "آبل" نتائج أعمال قوية خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران شملت إيرادات وأرباح قوية بفضل مبيعات "آيفون" وغيره من الأجهزة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 5.1% وأغلق عند 497.4 دولار، وبلغت القيمة السوقية 2.02 تريليون دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 499.4 دولار وأقل سعر عند 477 دولارا.