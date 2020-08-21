شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقاً قياسياً مع تسجيل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة وحققت مكاسب أسبوعية عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وسجل كل من "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة.



وكشفت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 24.7% إلى 5.86 مليون وحدة خلال يوليو/تموز.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى 53.6 نقطة في أغسطس/آب، وهو المستوى الأعلى في 19 شهراً من القراءة 50.9 نقطة في يوليو/تموز.



ويواصل القطاع التكنولوجي دعم "وول ستريت" وجذب المزيد من المستثمرين في ظل انتعاش أداء شركات التكنولوجيا واستفادتها من أزمة كورونا.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1% أو 48 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.34 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وسجل أعلى سعر عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% أو 55 سنتاً للسهم وأغلقت جلسة لندن عند 44.35 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 45.08 دولار وأقل سعر عند 43.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 27930 نقطة، وحقق استقراراً أسبوعيا، وسجل أعلى مستوى عند 27959 نقطة وأقل مستوى عند 27686 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 11312 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 11326 نقطة وأقل مستوى عند 11245 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3397 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 3399 نقطة وأقل مستوى عند 3379 نقطة.