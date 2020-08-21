الاقتصاد

الصويا تغلق على انخفاض بفعل قوة الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على السلع والمعادن.


وعلاوة على ذلك، أظهرت تقديرات حكومية بأن موسم حصاد الصويا في بعض المناطق والولايات الأمريكية سوف يشهد وفرة هذا العام بفضل الأمطار الغزيرة.


كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت عن إلغاء طلبيات شراء 12.6 ألف طن من الصويا خلال موسم التسويق 2019/2020.

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وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.


هذا، وتخشى الأسواق احتمالية التعرض لموجة ثانية من أزمة فيروس تعقد الأمور وتضر الطلب العالمي على السلع، ومن ثم، الاقتصادات.


وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3% وأغلقت عند تسعة دولارات للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند تسعة دولارات في حين سجلت أقل سعر عند 8.99 دولار.

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