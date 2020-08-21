شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور بيانات حكومية إيجابية دفعت المستثمرين بعيدا عن المعادن النفيسة.



هذا، وقد قفز مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 24.7% إلى 5.86 مليون وحدة خلال يوليو/تموز، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 53.6 نقطة في أغسطس/آب، وهو المستوى الأعلى في 19 شهراً من القراءة 50.9 نقطة في يوليو/تموز.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.5% أو ما يعادل 42.4 سنتاً وأغلق المعدن عند 26.877 دولار للأوقية وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 27.635 دولار وأقل سعر عند 26.095 دولار.