شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض متأثراً بقوة الدولار وبيانات ثقة المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار بالإضافة إلى صدور بيانات متضاربة شملت ثقة المستهلكين.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة إلى 55.3 نقطة في الشهر الجاري بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 54 نقطة، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي البريطاني إلى 60.1 نقطة أعلى من توقعات عند 57 نقطة.

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على النقيض، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في بريطانيا مسجلا -27 نقطة، وهو ما تجاوز توقعات بتسجيل -25 نقطة في الشهر الماضي.



هذا، وبدأت هذا الأسبوع جولة جديدة من المفاوضات بشأن "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين يضمن خروجا مرنا للندن من التكتل الموحد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.3092، وسجل أعلى سعر عند 1.3255 في حين سجل أقل سعر عند 1.3061.