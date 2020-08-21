شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 دقائق - 12:12 صباحًا, 22 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
تراجعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم “شركات الوساطة” في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 9.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 10.7 مليار ريال مقارنة بالربع السابق له.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل التراجع الأول بعد فصلين من النمو، حيث بلغ حجمه بنهاية الربع الأول 11.76 مليار ريال وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام ونصف.
وتزامن نمو التسهيلات المتاحة في الوقت السابق “الربع الرابع 2019 والربع الأول من 2020” مع وجود اكتتاب أرامكو في الربع الرابع وكذلك اكتتاب مجموعة سليمان الحبيب في الربع الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني نحو 6.52 مليار ريال وهي تعادل 61.1 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أقل عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 7.49 مليار ريال وشكلت 63.8 في المائة من المتاحة.
وتعد التمويلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني هي الأقل منذ الربع الثالث من عام 2019 أي ثلاثة فصول، وذلك بعد تراجعها للربع الثاني على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.