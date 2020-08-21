شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على ارتفاع ويسجل خسائر أسبوعية طفيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو هامشي في ظل ضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية قللت الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 24.7% إلى 5.86 مليون وحدة خلال يوليو/تموز، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 53.6 نقطة في أغسطس/آب، وهو المستوى الأعلى في 19 شهراً من 50.9 نقطة في يوليو/تموز.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنحو خمسين سنتاً إلى 1947 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1963.1 دولار وأقل سعر عند 1916.6 دولار.