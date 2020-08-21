شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجاري الدولي صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول 9.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 655.8 مليون جنيه، تلاه "حديد عز" بحجم تداول بلغ 50 مليون ورقة، وقيمة تداول 355 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 122.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 345.6 مليون جنيه، ثم "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول 587.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 264 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 155.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 261.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 59.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 187.5 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 37.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 180.6 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 23 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 152.9 مليون جنيه، وفى التاسع "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول 19.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 145.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 131.9 مليون جنيه.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والذي لم يعقد سوى 4 جلسات بسبب تعطل البورصة المصرية أمس الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة.