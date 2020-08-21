شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه بدعم من بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليو الجمعة مدعوما ببيانات اقتصادية ليتقرب من إنهاء تعاملات الأسبوع على نغمة إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 24.7% إلى 5.86 مليون وحدة خلال يوليو/تموز، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 53.6 نقطة في أغسطس/آب، وهو المستوى الأعلى في 19 شهراً من 50.9 نقطة في يوليو/تموز.

Advertisements



يُذكر أن الاحتياطي الاتحادي قد كشف في محضر اجتماع الشهر الماضي عن مخاوف شديدة بشأن تأثير سلبي كبير من أزمة "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



وطالب أعضاء في البنك المركزي الكونجرس والحكومة الفيدرالية بضخ المزيد من التحفيز المالي والنقدي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.