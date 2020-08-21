شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره وخام "برنت" يهبط بنحو 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد القلق بشأن الطلب العالمي هذا العام.



كانت لجنة فنية تتشكل من "أوبك" ومسؤولين من منتجين مستقلين فيما يعرف بتحالف "أوبك+" قد كشفت عن توقعات بتباطؤ الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بسبب أزمة "كورونا" لا سيما في ظل التكهنات بموجة ثانية.



هذا، وتعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.

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وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 41.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.5% إلى 43.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 45.08 دولار وأقل سعر عند 43.5 دولار.