شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي عقب بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا ارتفع بنسبة 23.7% في يوليو/تموز الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 24.7% مقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 21.2%.



وقفز مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بقيمته الأساسية – عند استثناء مبيعات الطاقة والغذاء – بنسبة 15.7% في الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 14.5%.

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وعلى صعيد سوق النفط الذي يعد سلعة أساسية للاقتصاد الكندي – فقد انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 41.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.1% إلى 43.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 45.08 دولار وأقل سعر عند 43.5 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7574، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7601 وأقل سعر عند 0.7551.