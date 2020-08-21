شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج اليورو مقابل الدولار الانخفاض ليؤكد كسر مستوى 1.1840، مما يفتح الطريق أمام استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 1.1710 ثم 1.1665 كمحطات سلبية تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة الحالية يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1840.

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