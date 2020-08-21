شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمعية المصرية اللبنانية " تسلم تبرعات لـ "الهلال الأحمر " لمساعدة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فتح الله فوزي ، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن عدد كبير من رجال الأعمال تقدموا بتبرعات عينية لمساعدة لبنان على إعادة بناء مرفأ بيروت والمباني المتضررة من جراء الانفجار، وانقسمت التبرعات بين مواد بناء مثل دهانات ومراتب وأدوات الوقاية من فيروس كورونا مثل كمامات وجوانتات، علاوة على إعلان أكبر مكتب استشارى في مصر تقديم خدماته مجاناً حتى 50 ألف دولار، مضيفا أنه تم الاتفاق على تقديم هذه التبرعات لصالح حساب الهلال الأحمر لنقلها للأشقاء بلبنان، وكذلك تلقي التبرعات المالية لشراء الاحتياجات الضرورية للأشقاء اللبنانيين.

وأشاد "فوزى"، بدور الدولة المصرية فى إطلاق الجسر الجوي الاغاثي دعماً للبنان، كما أشاد بدور السفير المصري ببيروت الدكتور ياسر علوى، لمجهوده المستمر ودوره الدبلوماسي في تضامن مصر مع دولة لبنان الشقيقة، وفي تحقيق التواصل الفعال بين منظمات الأعمال في البلدين.

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وكانت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أعلنت عن إطلاق مبادرة لإعادة بناء مرفأ بيروت أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته العاصمة بيروت، وتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين ، وأعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن تضامن مجتمع الأعمال المصري مع الشعب اللبناني الشقيق في حادث انفجارات مرفأ بيروت من أجل تقديم مساعدات عاجلة وبحث اعادة اعمار ما تم تدميره ، مضيفا يشارك في المبادرة كل من جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى ، ومجلس الأعمال المصري اللبناني برئاسة المهندس أحمد السويدي، وبالتنسيق مع سفارتي مصر ولبنان من أجل وصول المساعدات بشكل عاجل. ،

وفي السياق ذاته قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبنان الشقيق فى ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حالياً، وذلك فى إطار التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً.