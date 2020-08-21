شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى أعلى مستوى في 19 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في تسعة عشر شهراً خلال أغسطس/آب الجاري بفعل تحسن وتيرة التوظيف.

وسجل المؤشر مستوى 53.6 نقطة هذا الشهر من 50.9 نقطة في يوليو/تموز بينما توقع محللون استقراره.

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