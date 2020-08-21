الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تتجه نحو الارتفاع مستعيدة وتيرتها الإيجابية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد استقرار سلبي في مستهل الجلسة حيث تلقت دعما من بيانات اقتصادية إيجابية في سوق الإسكان.


وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 24.7% إلى 5.86 مليون وحدة خلال يوليو/تموز.


ولا تزال أزمة فيروس تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية في ظل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية على أنه لا يوجد أي لقاح بعد مضاد لـ"كورونا" استوفى شروط المنظمة.


كان الاحتياطي الاتحادي قد كشف في محضر اجتماعه المنعقد في يوليو/تموز عن قلق بالغ إزاء أضرار كورونا على الاقتصاد الأمريكي والحاجة لمزيد من الدعم.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 27795 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 11272 نقطة، فيما استقر "إس أند بي 500" عند 3386 نقطة.

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