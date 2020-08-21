شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس تتراجع أدنى 3 دولارات في التعاملات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلية عن أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران عام 2018، حيث تعرض المعدن الصناعي لضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



انخفضت المخزونات من النحاس في مستودعات تديرها بورصة لندن للمعادن إلى 107.525 ألف طن خلال الأسبوع الجاري، وهو المستوى الأدنى منذ أغسطس/آب عام 2007.



وانخفض الإنتاج الصيني من النحاس المكرر في يوليو/تموز بنسبة 5.3%إلى 814 ألف طن مقارنة بشهر يونيو/حزيران، بحسب بيانات حكومية.

Advertisements



يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف بشأن الطلب العالمي على المعادن والسلع في ظل أزمة فيروس "كورونا" واحتمالات وجود موجة ثانية.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13.33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 2.93 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي بنسبة 3.01 دولار وأقل سعر عند 2.93 دولار.