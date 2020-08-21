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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 70% من قيمة مشروعات قطاع الأعمال فى العالم ستكون من منصات رقمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح من خلاله أن تقرير "Digital Transformation: Powering the Great Reset" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي - أشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد علمتنا ممارسة أنشطتنا اليومية من شراء، وبيع، وتعلم، وعمل بطرق أخرى، ولذلك مؤخرا بدأت جميع الشركات تقريبًا بتطوير أنظمتها الإلكترونية لتواكب التطور الذي سوف يشهده عالم ما بعد كوفيد-19. وبناءً عليه يتوقع التقرير وصول قيمة المنصات الرقمية لتلك الشركات قرابة الـ70% خلال العقد القادم.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.
وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفق تصنيف لوكالة US News 2020 .
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