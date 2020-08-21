شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.07 دولار لعقود برنت و42.95 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 45.07 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت مرتفعه بمقدار 17 سنتا أو ما يوازى 0.4%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 42.95 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 13 سنتا أو ما يوازي 0.3%.

أظهر تقرير داخلي لأوبك+ أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة وقال التقرير إن الفائض المسجل في الفترة بين مايو ويوليو يجب أن يتم تعويضه في أغسطس وسبتمبر.

Advertisements

ولم يذكر التقرير الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أغسطس وسبتمبر. لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+ إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.