شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يرتفع بصعوبة – تحليل – 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 17.89، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.06% بما يعادل 0.01 نقطة ليستقر على سعر 18.15 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.89، ليستهدف مستوى المقاومة 20.20.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد