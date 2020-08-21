شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي ، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد المحضر الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.6 % إلى مستوى 93.35 نقطة الأعلى فى نحو أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.72 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.58 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.3% ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي ، وحقق المؤشر فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.75% بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة.

أعطي محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء القليل من الأدلة حول ما إذا كان من الممكن حدوث تحول أكثر تشاؤما فى إطار السياسة النقدية الأمريكية فى الخريف المقبل.

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وأشار المركزي الأمريكي إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وسيتبنى الاحتياطي الاتحادي هدفا متوسطا للتضخم، مع السعي إلى دفعه الوتيرة إلى ما فوق 2% لتعويض السنوات التي ظل فيها دون ذلك، مع التطلع إلى وضع حد أقصي لعائدات السندات الحكومية كجزء من مراجعة أوسع للسياسة النقدية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال آب/أغسطس ، والتي توفر أدلة قوية حول مدى تعافى أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 13:45غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر آب/أغسطس المتوقع مستوى 51.9 نقطة من مستوى 50.9 نقطة فى تموز/يوليو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 50.9 نقطة فى آب/أغسطس من 50.0 نقطة فى تموز/يوليو.