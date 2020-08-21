شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوى فى أسبوع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع ، المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بفعل تنامي الشكوك فى وتيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث ، بعد بيانات ضعيفة عن القطاعات الصناعية والخدمية خلال آب /أغسطس.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:08 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 364.19 نقطة ، بعد هبوط واسع النطاق لأسهم شركات التعدين والموارد الأساسية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.0% ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية ، مع استمرار هبوط معظم أسعار السلع والمعادن فى الأسواق العالمية.

أظهرت بيانات فى أوروبا أن القطاعات الصناعية والخدمية فى كامل القارة العجوز سجلت تباطؤا تجاوز التوقعات فى آب/أغسطس الجاري ، فى علامة سلبية لاستمرار تعافي الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.4% ، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3,399.54 نقطة ،المسجل فى وقت سابق من جلسات هذا الأسبوع.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.1%.