جولد مان ساكس يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 21-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، متخطياً دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي بتداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.58% بما يعادل -1.17 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 201.85 دولار، ولكن هناك ضوء في نهاية النفق حيث نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تحركاته بمحاذاة خط الميل التصحيحي الصاعد، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 221.80. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح صاعد

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