شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.77% بما يعادل -2.18 نقطة ليستقر على سعر 280.68 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 269.41، ليستهدف مستوى المقاومة 305.34.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه