شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% بما يعادل -0.69 نقطة ليستقر على سعر 123.15 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 122.04، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 29.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه