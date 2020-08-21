شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نفط برنت ينخفض بنسبة 0.71 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:53 مساءً, 21 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.71 في المئة، ما يعادل 32 سنتًا، ليصل عند 44.58 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 36 سنتًا، ما نسبته 0.84 في المئة، ليصل إلى 42.46 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

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