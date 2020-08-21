شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم تبدأ بـ1.75 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 21-8-2020، استقراراً وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور للجملة، وهو ما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الكوسة 2-5 جنيهاً، وسجلت البطاطس 2-3 جنيهاً، أسعار الخيار البلدى بين 3-5 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعاراً تتراوح بين 3-5.5جنيها للكيلو.

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وأضاف "النجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 1.75 - 3.75 جنيهاً، وسعر البامية 12 جنيهاً، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 20-30جنيهاً، مضيفا أن أسعار الفاصوليا سجلت 12-15 ، كما استقرت اسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 50-1.5 جنيها للكيلو كما سجل البصل 2.75-4 جنيهات للكيلو.

وطبقاً لتقارير ادراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه من بين مساحات الخضروات ، البطاطس فى مساحات 174 ألف فدان ، و الطماطم فى مساحات 207 ألف فدان متوسط انتاج للفدان بمتوسط انتاج 15 طن للفدان ، الكوسة 18 الف 670 ، والباذنجان49 ألف 665 فدان ، قرنبيط30 فدان ، والبطيخ 59 ألف 552 فدان ، والكنتالوب 33 ألف فدان ، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان ، والخيار المكشوف 31 ألف و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان ، بصل 363 ألف فدان بصل اخضر ، الخس 811 فدان، الشمام 7600 محافظات النوبارية والاسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 الف 387 فدان.