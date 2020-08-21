شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلى.. تتراوح بين 20-23 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-8-2020، استقراراً، حيث سجلت الدواجن البيضاء 18-19 جنيهاً للكيلو، وذلك حسبما أكدت شبعة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن البيضاء سجلت 18-19 جنيها في المزرعة وبلغ سعرها المستهلك بين 20-23 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31 جنيهاً للكيلو بالنسبة للمستهلك، بينما الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي وأسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

Advertisements

وأعلن التجار عن سيعهم المستمر من أجل توفير السلع للمواطن وبأسعار مناسبة، حيث أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية استمرار مساندة كافة الغرف لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "ما يغلاش عليك" لدعم المنتج المحلى وتشجيع الاستهلاك من خلال تعريف مميزات المبادرة ومردودها الإيجابى على السوق والمواطن الذى يعتبر العنصر الأهم بالنسبة للتجارة والصناعة.

وتنظم غرفة القاهرة لقاءات كثيرة ومتنوعة مع الجهات المعنية لشرح وتوضيح أهداف المبادرة وكيفية الاشتراك بها والمردود الإيجابى على المبيعات، ومن ثَمّ على الحركة التجارية والاقتصاد بشكل عام.

وبناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربى استقبل أحمد الوسيمى نائب رئيس غرفة القاهرة أمين خضرى رئيس قطاع تفعيل المنتجات والدعم الفنى بشركة خالص لبحث كيفية زيادة عدد المشتركين فى المبادرة من خلال مناقشة كافة الاستفسارات التى يطرحها منتسبو الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.