شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: رأس المال يخرج من أسواق الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا تستند إلى بيانات تدفقات مالية أن صناديق الأسهم الأمريكية شهدت أكبر نزوح للتدفقات في 15 أسبوعا خلال الأسبوع نفسه الذي بلغ فيه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا.

وقال بنك أوف أمريكا أنه جرى سحب نحو 7.8 مليار دولار من سوق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس آب، بينما تدفقت 14.5 مليار دولار إلى السندات و1.2 مليار دولار إلى الذهب وشهد النقد نزوح 29.7 مليار دولار.

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وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز عند مستوى قياسي مرتفع هذا الأسبوع، لينتعش معوضا خسائر ضخمة تكبدها بفعل جائحة فيروس كورونا.

كما قال محللو بنك أوف أمريكا إن الدولار الذي بلغ أدنى مستوى في عامين في 18 أغسطس آب في سوق ‭'‬هابطة‭'‬ حاليا.