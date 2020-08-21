ما الذي جعل من لعبة بلاك جاك لعبة ذات شعبية على الأنترنت؟

هناك الكثير من الألعاب في مواقع الكازينو اونلاين، لعبة بلاك جاك من الألعاب التي لها شعبية كبيرة بين اللاعبين. هذه الألعاب على العموم تحظى بإقبال اللاعبين فلكل لاعب ذوق معين، لكن ليس لكل الألعاب نفس الإقبال.

فعادة الألعاب الكلاسيكية والتي لها شعبية في الواقع هي التي تجب اللاعبين على الأنترنت أيضا. وألعاب الورق التي من ضمنها البلاك جاك هي من الألعاب التي يفضلها الكثير من اللاعبين. فلهذا الصنف من الألعاب العديد من الخصائص المميزة.

1 ما الذي تتميز به لعبة بلاك جاك عن بقية ألعاب الكازينو الموجودة على النت؟

لعبة بلاك جاك هي من ألعاب الكازينو الكلاسيكية الموجودة منذ عشرات السنين. فلا يخلو منها أي كازينو حقيقي ولاعبوها موجودون في كل مكان. ولهذا فمع انتشار مواقع الكازينو اونلاين أقبل اللاعبون الذين لم يجربوا اللعبة من قبل على لعبها بحرية.

هذه اللعبة هي من ألعاب الورق او البطاقات وهي تلعب بحزمة خاصة من البطاقات تسمى بطاقات الكوتشينة. فهناك ألعاب ورق أخرى مشهورة مثل لعبة البوكر ولعبة البكارات. يمكن ذكر اهم ما يميز البلاك جاك من خلال النقطتين الآتيتين:

عناصر اللعبة ومكوناتها:

كل لعبة كازينو ومثل مختلف الألعاب تقوم على عناصر معينة تتعلق بها القواعد التي تسير اللعبة. وكون البلاك جاك هي لعبة ورق فغن اهم عنصر في اللعبة هو البطاقات المستخدمة فيها. فهذه البطاقات لها خصائص معينة.

حيث ان هذه البطاقات تحمل صور، أعداد ورموز معينة كما أن لكل بطاقة دلالتها. بالإضافة إلى ان لعبة بلاك جاك ذاتها قائمة على إعطاء قيمة معينة لكل بطاقة. فعلى اللاعب أن يكون محيطا بكل ما يتعلق بهذه البطاقات قبل اللعب.

بالإضافة إلى أن هذه اللعبة عادة ما تلعب على الطاولة ويشارك في الجولة الواحدة من لاعب إلى عدة لاعبين. كما أنه في الكازينو دائما ما يكون له ممثل في اللعبة وهو المسؤول عن حزمة البطاقات وكذا تسيير اللعبة.

طريقة اللعب: Advertisements

مثلما ذكرنا أعلاه فإن لعبة بلاك جاك قائمة على إعطاء كل بطاقة قيمة معينة. حيث ان اللاعب يهدف في اللعبة إلى الحصول على مجموعة بطاقات مجموع قيمها يساوي 9 او أقرب ما يكون لذلك.

خلال اللعب يكون خصم كل لاعب هو الموزع نفسه. لذلك يمكن للاعب الواحد لعب دور أكثر من لاعب وهذا يعتبر من استراتيجيات اللعبة وتسمى تقسيم الأوراق. وهذا حتى يزيد من حظوظه في التفوق على الموزع والفوز.

عند اللعب في موقع كازينو اونلاين فيمكن للاعب ملاحظة مختلف عناصر اللعبة. لكن قد لا يلاحظ الموزع فقد تقوم الآلة بذلك الدور. ومع هذا فهناك ألعاب ورق ضمن الكازينو المباشر أين يمكن ملاحظة مختلف العناصر.

2 كيف هي ألعاب الورق ضمن العاب الكازينو المباشر على الأنترنت؟

الكازينو المباشر يحاكي تجربة الكازينو الحقيقي فلعب لعبة بلاك جاك قد يبدو أكثر واقعية. حيث ان اللعب يتم عبر البث الحي والمباشر وبجودة عالية. فيمكن تلخيص مزايا اللعب بهذا الشكل عبر ما يلي:

الأمور الحقيقية:

فعبر البث الحي تكون الكثير من عناصر ومكونات اللعبة حقيقية وليست مجرد تصاميم على الشاشة. فتكون طاولة اللعب حقيقية وكذا البطاقات وحتى الموزع. وفي بعض المواقع المشهورة يمكن للاعب اختيار حتى جنس الموزع ليكون رجل او امرأة.

جو اللعبة:

مما يميز اللعب في الكازينو المباشر هو وجود جو حقيقي للعبة. فلعب لعبة بلاك جاك في الكازينو المباشر حيث تكون هناك الحركة حول طاولة اللعب وتكون هناك طاولات لعب أخرى. كل هذا يفضله الكثير من اللاعبين.

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