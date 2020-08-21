شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 1.0% إلى 1,928.19$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,947.01$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,955.95$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,924.57$ للأونصة المسجل فى اليوم السابق.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار الذهب قرابة 0.8% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،مع تحول تركيز المستثمرين إلى شراء الدولار الأمريكي ،و تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا تمسك العملة الأمريكية بالتعافي من أدنى مستوى فى 27 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على ِأسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يدعم عمليات الانتعاش الحالية ، محضر الاجتماع الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي قدم القليل من الأدلة حول ما إذا كان من الممكن حدوث تحول أكثر تشاؤما فى إطار السياسة النقدية الأمريكية فى الخريف المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,252.38 طن متري.