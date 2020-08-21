شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بفعل تصاعد مخاوف الطلب العالمي بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى أوروبا رابع أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، بالإضافة إلى تحذير تحالف أوبك بلس بشأن تهديدا كبيرا لتعافي الطلب إذا استمرت فيروس كورونا لفترة طويلة.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 0.6% إلى مستوي 42.49$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.73$، وسجل أعلى مستوي عند 42.93$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 44.62$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.00$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.06$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تنامي الشكوك حول مستقبل الطلب العالمي.

أظهرت بيانات فى أوروبا أن قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات فى كامل القارة العجوز سجلت تباطؤا تجاوز التوقعات فى آب/أغسطس الجاري ، فى علامة سلبية لاستمرار تعافي الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا ،الأمر الذي يؤثر سلبا على مستويات الطلب على الوقود فى رابع أكبر مستهلك له فى العالم.

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عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الأربعاء قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الطلب العالمي على النفط يجب أن يتعافي إلى مستويات ما قبل كورونا فى موعد مبكر ربما فى الربع الأخير من هذا العام ،وحث الشركاء فى التحالف على الالتزام بحصص التخفيضات.

وكان الاجتماع مخصصا لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج ، وأبقي على تخفيض الإنتاج العالمي بنحو 7.7 مليون برميل يوميا دون تغيير.

وقالت وكالة "رويترز" إن مسودة بيان الاجتماع اشتملت على تحذيرا حيال موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا تشكل تهديدا خطيرا على تعافي مستويات الطلب العالمي.

وذكرت رويترز أيضا أن الاجتماع أكد على أن بعض الأعضاء سيحتاجون لخفض الإنتاج 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض إمدادات سجلوه فى الفترة الأخيرة.