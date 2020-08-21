شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات التحويلية البريطاني يقدم أفضل أداء فى عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول من مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس بمستوي 55.3 نقطة ، بأفضل وتيرة منذ شباط/فبراير 2018 ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 54.0 نقطة , وسجل القطاع مستوي 53.3 نقطة فى تموز/يوليو ،هذا البيان إيجابي لاقتصاد المملكة المتحدة.

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