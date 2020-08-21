- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب ذروة 2020 قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى عام 2020 المسجل فى وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال آب/أغسطس ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث من هذا العام.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.3255$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3213 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3206$.
حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي فى غضون الستة أيام الأخيرة ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من مستوي 1.3267$ ،والذي يعد أعلى مستوى خلال هذا العام.
وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، سجلت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مستفيدة من الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يترقب المستثمرين بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات فى المملكة المتحدة خلال الشهر الجاري ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث ، بعدما سجل خلال الربع الثاني أسوأ وتيرة ركود على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
بالنسبة لقطاع الصناعات التوقعات تشير إلى مستوي 54.0 نقطة فى آب/أغسطس من مستوي 53.3 فى تموز/يوليو ، وقطاع الخدمات مستوي 57.0 نقطة الشهر الجاري من 56.5 نقطة الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني قرب ذروة 2020 قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.