شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب ذروة 2020 قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى عام 2020 المسجل فى وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال آب/أغسطس ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.3255$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3213 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3206$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي فى غضون الستة أيام الأخيرة ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من مستوي 1.3267$ ،والذي يعد أعلى مستوى خلال هذا العام.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، سجلت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مستفيدة من الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات فى المملكة المتحدة خلال الشهر الجاري ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث ، بعدما سجل خلال الربع الثاني أسوأ وتيرة ركود على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

بالنسبة لقطاع الصناعات التوقعات تشير إلى مستوي 54.0 نقطة فى آب/أغسطس من مستوي 53.3 فى تموز/يوليو ، وقطاع الخدمات مستوي 57.0 نقطة الشهر الجاري من 56.5 نقطة الشهر الماضي.