شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً جديداً لمستوى دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي، بانتظار تحفيز السعر على كسر الدعم المذكور لتأكيد التوجه نحو هدفنا السلبي الذي يتواجد عند 0.7065.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.7243 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7130 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط