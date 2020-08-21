شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 44.40، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 47.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد