شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً طفيفاً ليختبر المتوسط المتحرك 50، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 41.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، بانتظار اختراق 43.05 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد