شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً جديداً لمستوى 26.90 ولا يزال فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً حتى الآن، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 29.80، بينما يمثل كسر 26.90 عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض نحو 25.06 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد