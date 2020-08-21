شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للضغط سلباً على مستوى الدعم المحوري 1934.86، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر للانخفاض نحو 1901.80 مبدئياً، بينما يمثل الثبات فوق 1934.86 شرط مهم لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 2000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد