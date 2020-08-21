شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لاختبار خط الدعم الذي يرتفع الآن إلى 1.3175، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3425.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3175 والثبات دونه سيحول المسار اللحظي نحو الانخفاض والتوجه نحو مناطق تصل إلى 1.2975.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3330
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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