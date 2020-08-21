شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.1840، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دونه سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو مستويات 1.1710 مبدئياً، بينما يحتاج السعر لارتقاء فوق 1.1840 مجدداً لاستعادة الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2070.
لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.1840.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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