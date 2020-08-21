شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم لثبات المقاومة– تحليل -21-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس محاولات الاختراق بفشل واضح مكررا بذلك الإغلاقات السلبية دون مستوى 3.000 معلنا تأجيله للهجوم الصاعد خلال الفترة الحالية, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50 يدعونا لترجيح التصحيح الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 2.8500 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 2.7650. أما نجاح السعر بتحقيق الاختراق والثبات فوق الحاجز, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية حول 3.1200 و 3.3000 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 2.8500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت

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