اليورو مقابل الين يهبط دون المتوسط- تحليل - 21-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة لنلاحظ تسلله حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 ليقترب بذلك من الهدف السلبي الأول المستقر عند 124.30, كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 يزيد بدوره من الضغوط السلبية وليمنح السعر فرصة جيدة لاختبار دعم القناة الصاعدة والمستقر عند 124.00 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات الحالية.
لابد من التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر بشكل إيجابي فوق مستوى 125.65 والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة التصحيحية الهابطة لنتوقع تشكيله لهجوم صاعد قوي وليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 126.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.60 و 124.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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