الباوند مقابل الين يميل نحو السلبية اللحظية-تحليل - 21-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تذبذبه مؤخرا دون مستوى 139.85 ليشكل ذلك حاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة وليزيد من فرص سيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا.
محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بعزم سلبي جديد وليمكنه ذلك من البدء بتسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا حول 137.70 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 136.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.80 و 137.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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