شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالباقى أمينا عاما للمؤتمر الأول للتحول الرقمى فى مجال الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس ادارة اتحاد الاتحادات النوعية برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قراراً بتنظيم الموتمر الأول للتحول الرقمى فى مجال الرياضة خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يتولى شريف عبدالباقى عضو مجلس إدارة الاتحاد مهمة الأمين العام للمؤتمر الذى ينظم بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ليكون مؤتمراً تطبيقياً يركز على الاعمال التى يمكن ان تستفيد منها الهيئات الرياضية ويقوم بتطويرها الشركات ورواد الاعمال من الشباب المصرى الذى لديهم تطبيقات و اعمال وافكار فى مجال التحول الرقمى للرياضة المصرية.

كان شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية قد اكد لـ"الخليج 365" في وقت سابق، إن حجم صناعة الألعاب الإلكترونية فى المنطقة يصل إلى 3.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل حجم هذه الصناعة عالميا إلى نحو 200 مليار دولار خلال العام المقبل.

وكان الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية قد أعلن عن تنظيم مهرجانات لكرة القدم الالكترونية. و قال إن المهرجانات الصيفية فرصة لتحقيق مزيد من التعاون بين الاتحاد والأندية المصرية لتشجيعها على تكوين لجان وفرق للرياضات الرقمية التى حازت على اهتمام الشباب فى العالم، والتعريف بالبطولات والأنشطة التى ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفترة القادمة، حيث سيعلن عن خطته الصيفية الاسبوع المقبل والمقرر لها أن تتم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات واندية القرن 21 والاتحاد المصرى لمراكز الشباب.

Advertisements

وأشار عبد الباقى أن كافة الإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذها خلال المسابقات للحفاظ على اللاعبين، وتم إسناد الإشراف على المهرجانات للجنة من الاستاذ محمد ورده والمهندس عبدالله جمال رئيس لجنة المسابقات والاستاذة امنيه يحيى والاستاذة رنا عبدالرحمن.

والأندية المرشحة للمشاركة فى هذه المهرجان والتى سبق لها التعاون مع الاتحاد خلال السنوات الماضية هى النادى والصيد والأهلى والزمالك والجزيرة والترسانة والزهور واكتوبر والشيخ زايد والإعلاميين والشمس وهليوبوليس والقاهرة وحدائق الاهرام والمعادى والتوفيقية ونادى الشرقية و5 أندية بالإسكندرية.