شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 21-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 21-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى حين استقر سعر الدولار عند 15.88جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.75 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم الجمعة 21-8-2020 أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم الجمعة 21-8-2020 أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليومبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.75 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.75 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 20.74 جنيه للشراء، 20.01 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 20.74 جنيه للشراء، 20.01 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليومبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.49 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.49 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

وذكر البنك المركزي المصري من قبل، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر أمس الخميس، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ .