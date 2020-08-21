إدراة الطاقة: مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لصهاريج لتخزين النفط في كاشينج بولاية أوكلاهوما

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس آب إلى 512.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما نزلت بواقع 6.7 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 171 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

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وتراجعت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 243.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 152 ألف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 177.8 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 557 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام صعد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.