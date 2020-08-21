القيمة السوقية لأبل تلامس التريليوني دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار شركة أبل أصبحت أبل يوم الأربعاء أول شركة أمريكية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، إذ جنب مستثمرو وول ستريت الصعوبات التي تواجه المنظومة الخاصة بهواتف آيفون لصالح رهانات على أنها لن تزداد إلا تقدما في مرحلة ما بعد فيروس كورونا. ....

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